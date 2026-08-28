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WW International Aktie 146428136 / US98262P2002

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28.08.2026 20:27:13

WW International Aktie News: WW International verliert am Freitagabend kräftig

WW International Aktie News: WW International verliert am Freitagabend kräftig

Die Aktie von WW International gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,0 Prozent im Minus bei 15,40 USD.

WW International
13.24 CHF -4.34%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 6,0 Prozent auf 15,40 USD. In der Spitze büsste die WW International-Aktie bis auf 15,34 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,16 USD. Zuletzt wechselten 23'243 WW International-Aktien den Besitzer.

Bei 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die WW International-Aktie somit 59,65 Prozent niedriger. Am 09.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die WW International-Aktie derzeit noch 45,39 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte WW International am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International 119,19 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von WW International veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,495 USD je WW International-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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