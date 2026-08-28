WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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28.08.2026 16:29:00
WW International Aktie News: Anleger schicken WW International am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von WW International gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 16,25 USD abwärts.
Die WW International-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 16,25 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die WW International-Aktie bis auf 16,03 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7'289 WW International-Aktien umgesetzt.
Am 07.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD an. Mit einem Zuwachs von 134,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die WW International-Aktie 93,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 05.08.2026 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -14,19 Prozent zurück. Hier wurden 162.32 Mio. USD gegenüber 189.16 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2026 -3,495 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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