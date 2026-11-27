Die WW International-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 7,82 USD abwärts. Im Tief verlor die WW International-Aktie bis auf 7,77 USD. Bei 7,91 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'216 WW International-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 35,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 350,77 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2026 auf bis zu 6,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,66 Prozent würde die WW International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass WW International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete WW International 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 05.11.2026. WW International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,76 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 152.90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 172.09 Mio. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen.

Laut Analysten dürfte WW International im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,215 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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