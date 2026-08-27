WW International Aktie News: WW International am Donnerstagabend massiv unter Druck

Die WW International-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 6,6 Prozent auf 16,44 USD. Zwischenzeitlich weitete die WW International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,38 USD aus. Mit einem Wert von 17,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 28'550 Aktien.

Am 07.11.2025 markierte das Papier bei 38,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WW International-Aktie 132,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Mit einem Kursverlust von 48,84 Prozent würde die WW International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte WW International am 05.08.2026 vor. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 162.32 Mio. USD – eine Minderung von -14,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 189.16 Mio. USD eingefahren.

Die WW International-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,495 USD je WW International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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