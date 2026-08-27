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WW International Aktie 146428136 / US98262P2002

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27.08.2026 16:29:00

WW International Aktie News: WW International am Nachmittag in Rot

WW International Aktie News: WW International am Nachmittag in Rot

Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 17,58 USD.

WW International
13.84 CHF -6.02%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 17,58 USD. Das bisherige Tagestief markierte WW International-Aktie bei 17,30 USD. Bei 17,82 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 6'562 Stück.

Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 117,12 Prozent. Am 09.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD ab. Mit Abgaben von 52,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 05.08.2026. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International noch ein Gewinn pro Aktie von 119,19 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 162.32 Mio. USD – eine Minderung von -14,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 189.16 Mio. USD eingefahren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von WW International veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,495 USD je Aktie in den WW International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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