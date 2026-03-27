WW International Aktie News: WW International am Nachmittag im Keller

Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 6,0 Prozent auf 14,90 USD abwärts. Die WW International-Aktie sank bis auf 13,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67'630 WW International-Aktien.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 16.03.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. WW International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 162.81 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -11,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 184.41 Mio. USD umgesetzt worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 30.04.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,420 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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