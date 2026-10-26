WW International Aktie News: WW International verliert am Montagabend

Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 13,16 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WW International-Aktie bisher bei 13,07 USD. Bei 13,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38'979 Stück gehandelt.

Am 07.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 190,05 Prozent hinzugewinnen. Am 09.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD ab. Mit einem Kursverlust von 36,09 Prozent würde die WW International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten WW International-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 119,19 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -14,19 Prozent zurück. Hier wurden 162.32 Mio. USD gegenüber 189.16 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Verlust von -3,473 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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