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26.10.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 13,71 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 13,71 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die WW International-Aktie bei 13,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'890 WW International-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WW International-Aktie 178,41 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2026 Kursverluste bis auf 8,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die WW International-Aktie 63,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je WW International-Aktie. WW International veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International 119,19 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 162.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -14,19 Prozent verringert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.
In der WW International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,473 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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