Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’539 0.5%  SPI 20’506 0.6%  Dow 52’332 0.2%  DAX 25’441 1.0%  Euro 0.9254 0.1%  EStoxx50 6’120 0.9%  Gold 4’028 0.6%  Bitcoin 66’450 1.0%  Dollar 0.8271 0.2%  Öl 116.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405ABB1222171Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Sandoz124359842Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
JP Morgan Chase & Co. gibt Vonovia SE-Aktie Overweight
Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
Idorsia-Aktie zieht an: Schlafmittel Daridorexant zeigt positive Ergebnisse bei Jugendlichen
Suche...

WW International Aktie 146428136 / US98262P2002

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.10.2026 16:29:00

WW International Aktie News: WW International am Nachmittag im Plus

WW International Aktie News: WW International am Nachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 13,71 USD.

WW International
10.80 CHF -3.87%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 13,71 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die WW International-Aktie bei 13,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'890 WW International-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WW International-Aktie 178,41 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2026 Kursverluste bis auf 8,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die WW International-Aktie 63,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je WW International-Aktie. WW International veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International 119,19 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 162.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -14,19 Prozent verringert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.

In der WW International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,473 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen


Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu WW International Inc Registered shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu WW International Inc Registered shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Heute 19 Uhr: Futures-Optionen auf S&P 500, Gold & Öl live
09:27 SMI gönnt sich Verschnaufpause
09:25 SG-Marktüberblick: 26.10.2026
09:05 US-Midterms 2026: Politik im Fokus, Märkte im Blick
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Abwärtstrend gestoppt?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’125.74 19.54 SDBWJU
Short 15’431.55 13.77 S1B4JU
Short 16’051.56 8.63 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’538.95 26.10.2026 17:31:10
Long 13’925.32 19.95 S6E2BU
Long 13’605.06 13.91 SJBE2U
Long 13’028.90 8.93 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren eingefahren
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Idorsia-Aktie zieht an: Schlafmittel Daridorexant zeigt positive Ergebnisse bei Jugendlichen
Gold, Öl & Co. in KW 43: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.