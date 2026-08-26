WW International Aktie News: WW International am Mittwochabend mit Abschlägen

Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 17,60 USD. Im Tief verlor die WW International-Aktie bis auf 17,43 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 17,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 51'486 WW International-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2025 auf bis zu 38,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 53,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die WW International-Aktie mit einem Verlust von 52,22 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 162.32 Mio. USD, gegenüber 189.16 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -14,19 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen