WW International Aktie News: WW International gewinnt am Nachmittag kräftig

Um 16:28 Uhr stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 7,6 Prozent auf 19,00 USD. Die WW International-Aktie legte bis auf 19,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 22'509 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,17 USD) erklomm das Papier am 07.11.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 100,89 Prozent hinzugewinnen. Am 09.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD. Mit einem Kursverlust von 55,74 Prozent würde die WW International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 119,19 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 162.32 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 189.16 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen