Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9388 0.1%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’608 0.3%  Bitcoin 63’398 -0.4%  Dollar 0.8053 0.0%  Öl 87.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DKSH-Aktie: Konzern kauft Wirkstoffhändler in Thailand
MindMaze-Aktie: KTM-Mutter schreibt Verlust - sieht aber den Durchbruch nah
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
MindMaze-Aktie: Noch im Verlust, aber riesiges Potenzia
Goldpreis: Warten auf Rede von Fed-Chef Kevin Warsh
Suche...

WW International Aktie 146428136 / US98262P2002

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 16:29:00

WW International Aktie News: WW International gewinnt am Nachmittag kräftig

WW International Aktie News: WW International gewinnt am Nachmittag kräftig

Die Aktie von WW International gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das WW International-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,6 Prozent auf 19,00 USD.

WW International
14.73 CHF 8.60%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 7,6 Prozent auf 19,00 USD. Die WW International-Aktie legte bis auf 19,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 22'509 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,17 USD) erklomm das Papier am 07.11.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 100,89 Prozent hinzugewinnen. Am 09.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD. Mit einem Kursverlust von 55,74 Prozent würde die WW International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 119,19 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 162.32 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 189.16 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu WW International Inc Registered shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten