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25.11.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 7,45 USD nach.
Die WW International-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 7,45 USD abwärts. Im Tief verlor die WW International-Aktie bis auf 7,19 USD. Bei 7,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'177 WW International-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 35,25 USD erreichte der Titel am 10.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 373,15 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2026 bei 6,83 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.11.2026 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International -5,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -11,15 Prozent auf 152.90 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172.09 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die WW International-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem WW International-Verlust in Höhe von -3,215 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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