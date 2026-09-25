WW International Aktie News: WW International verliert am Freitagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 13,80 USD. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,80 USD ab. Bei 14,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'221 WW International-Aktien.

Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. Gewinne von 176,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Abschläge von 39,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 119,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 162.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -14,19 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.

2026 dürfte WW International einen Verlust von -3,740 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen