WW International Aktie News: WW International haussiert am Dienstagabend

Um 20:26 Uhr ging es für das WW International-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 8,2 Prozent auf 17,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die WW International-Aktie bisher bei 17,47 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 33'204 WW International-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 38,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,64 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Abschläge von 51,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 05.08.2026 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 162.32 Mio. USD – eine Minderung von -14,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 189.16 Mio. USD eingefahren.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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