WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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25.08.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von WW International. Zuletzt sprang die WW International-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 16,44 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die WW International-Papiere um 16:28 Uhr 2,8 Prozent. Die WW International-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,24 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 16,15 USD. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'838 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,17 USD) erklomm das Papier am 07.11.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die WW International-Aktie somit 56,93 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 8,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die WW International-Aktie 95,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 05.08.2026 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 189.16 Mio. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2026 -3,495 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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