WW International Aktie News: WW International mit herben Abschlägen am Donnerstagabend

Um 20:26 Uhr fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 8,0 Prozent auf 13,83 USD ab. In der Spitze büsste die WW International-Aktie bis auf 13,70 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 48'922 WW International-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 175,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie. Am 09.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je WW International-Aktie. WW International veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. WW International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 119,19 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 162.32 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 189.16 Mio. USD umsetzen können.

WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,740 USD je WW International-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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