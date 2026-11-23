Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,0 Prozent auf 7,53 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die WW International-Aktie bei 7,68 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,54 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 44'142 WW International-Aktien.

Am 10.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die WW International-Aktie derzeit noch 368,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2026 bei 6,83 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International -5,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 152.90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172.09 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -11,15 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Verlust von -3,215 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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