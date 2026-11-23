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23.11.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Kursfeuerwerk
Die Aktie von WW International zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,2 Prozent auf 7,47 USD nach oben.
Die WW International-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,2 Prozent auf 7,47 USD. Im Tageshoch stieg die WW International-Aktie bis auf 7,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10'840 WW International-Aktien umgesetzt.
Bei 35,25 USD erreichte der Titel am 10.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 371,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 6,83 USD fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,57 Prozent.
WW International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.11.2026 äusserte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von -5,76 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -11,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 152.90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 172.09 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die WW International-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem WW International-Verlust in Höhe von -3,215 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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