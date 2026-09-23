WW International Aktie News: WW International am Abend tiefrot

Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 8,4 Prozent bei 15,07 USD. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,96 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,30 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 38'049 WW International-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die WW International-Aktie derzeit noch 153,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die WW International-Aktie mit einem Verlust von 44,18 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 119,19 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 162.32 Mio. USD – eine Minderung von -14,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 189.16 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,740 USD je Aktie in den WW International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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