WW International Aktie News: WW International tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 16,13 USD. Zwischenzeitlich weitete die WW International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,91 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 16,30 USD. Bisher wurden heute 2'717 WW International-Aktien gehandelt.

Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die WW International-Aktie somit 57,74 Prozent niedriger. Am 09.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International noch ein Gewinn pro Aktie von 119,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 162.32 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,740 USD je WW International-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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