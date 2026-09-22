WW International Aktie News: WW International gibt am Abend nach

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 16,25 USD. Der Kurs der WW International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,05 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 16,36 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 28'597 WW International-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2025 markierte das Papier bei 38,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 57,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 93,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 05.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 119,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -14,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 162.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,740 USD je WW International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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