WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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22.09.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International tendiert am Dienstagnachmittag tiefer
Die Aktie von WW International gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 16,25 USD.
Die WW International-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 16,25 USD abwärts. Im Tief verlor die WW International-Aktie bis auf 16,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,36 USD. Bisher wurden heute 2'881 WW International-Aktien gehandelt.
Bei 38,17 USD markierte der Titel am 07.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die WW International-Aktie derzeit noch 134,89 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2026 auf bis zu 8,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die WW International-Aktie derzeit noch 48,25 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 05.08.2026 vor. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -14,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 189.16 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 162.32 Mio. USD.
WW International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -3,740 USD je WW International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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