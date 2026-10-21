WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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21.10.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von WW International zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das WW International-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 13,90 USD.
Das Papier von WW International konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,5 Prozent auf 13,90 USD. Kurzfristig markierte die WW International-Aktie bei 13,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'325 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 174,60 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,41 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,50 Prozent.
Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 119,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 162.32 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 189.16 Mio. USD umsetzen können.
WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,473 USD je WW International-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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