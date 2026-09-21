WW International Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit WW International ein

Um 20:26 Uhr stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,3 Prozent auf 16,96 USD. Die WW International-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,96 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,33 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 30'636 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.11.2025 markierte das Papier bei 38,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 125,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 8,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 162.32 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 189.16 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.

2026 dürfte WW International einen Verlust von -3,740 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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