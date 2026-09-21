WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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21.09.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von WW International gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 15,87 USD abwärts.
Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 15,87 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WW International-Aktie bisher bei 15,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,33 USD. Bisher wurden heute 2'717 WW International-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2025 auf bis zu 38,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 140,52 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 05.08.2026. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International noch ein Gewinn pro Aktie von 119,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 162.32 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 189.16 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -3,740 USD je WW International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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