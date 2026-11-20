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20.11.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International mit herben Abschlägen am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von WW International. Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 9,0 Prozent auf 7,25 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 9,0 Prozent auf 7,25 USD ab. Der Kurs der WW International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,03 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,77 USD. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51'908 Stück gehandelt.
Am 10.01.2026 markierte das Papier bei 35,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 386,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der WW International-Aktie. Bei 7,03 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
WW International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. WW International gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International -5,76 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 152.90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172.09 Mio. USD umgesetzt worden waren.
WW International wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,215 USD je WW International-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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