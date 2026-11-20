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20.11.2026 16:29:00
WW International Aktie News: Anleger setzen WW International am Freitagnachmittag unter Druck
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von WW International. Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,8 Prozent auf 7,51 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 5,8 Prozent auf 7,51 USD. Der Kurs der WW International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,51 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 7,77 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 9'285 WW International-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2026 bei 35,25 USD. Mit einem Zuwachs von 369,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2026 bei 7,51 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die WW International-Aktie mit einem Verlust von 0,00 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.11.2026 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD gegenüber -5,76 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -11,15 Prozent auf 152.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 172.09 Mio. USD umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 03.03.2027 gerechnet.
2026 dürfte WW International einen Verlust von -3,215 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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WW International am 20.11.2026
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