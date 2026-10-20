WW International Aktie News: WW International präsentiert sich am Abend stärker

Die WW International-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 13,34 USD. In der Spitze legte die WW International-Aktie bis auf 13,34 USD zu. Bei 12,76 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 22'561 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 38,17 USD markierte der Titel am 07.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 65,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 36,96 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International noch ein Gewinn pro Aktie von 119,19 USD in den Büchern gestanden. WW International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 162.32 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von WW International veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,473 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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