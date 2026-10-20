WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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20.10.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von WW International gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 13,04 USD.
Das Papier von WW International legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 13,04 USD. Die WW International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7'179 WW International-Aktien umgesetzt.
Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 65,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die WW International-Aktie mit einem Verlust von 35,51 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 119,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 162.32 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.
WW International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,473 USD je Aktie in den WW International-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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