WW International Aktie News: WW International am Nachmittag billiger

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 13,94 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WW International-Aktie bisher bei 13,88 USD. Bei 14,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'413 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 63,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,41 USD am 09.05.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 39,67 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem WW International seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 05.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 119,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 162.32 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WW International 189.16 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,890 USD je WW International-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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