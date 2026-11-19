Um 20:26 Uhr rutschte die WW International-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 8,41 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WW International-Aktie bisher bei 8,37 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,79 USD. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 35'037 Aktien.

Bei 35,25 USD erreichte der Titel am 10.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 319,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2026 bei 8,37 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. WW International liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -5,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -11,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 152.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 172.09 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,215 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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