Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 8,70 USD. Die WW International-Aktie legte bis auf 8,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,79 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'061 WW International-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 35,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 305,17 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2026). Mit Abgaben von 3,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. WW International gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -5,76 USD je Aktie in den Büchern standen. WW International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152.90 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172.09 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

WW International wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,215 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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