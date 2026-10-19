WW International Aktie News: WW International verzeichnet am Abend Verluste

Die WW International-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 12,60 USD. Die WW International-Aktie sank bis auf 12,50 USD. Mit einem Wert von 13,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 28'330 WW International-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 202,94 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,41 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,25 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 162.32 Mio. USD – eine Minderung von -14,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 189.16 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,473 USD je WW International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen