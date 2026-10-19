WW International Aktie News: WW International am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,01 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WW International-Aktie bisher bei 13,01 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 13,20 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 11'022 WW International-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD an. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 65,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,41 USD fiel das Papier am 09.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass WW International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete WW International 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte WW International am 05.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 119,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 162.32 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 189.16 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,473 USD je WW International-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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