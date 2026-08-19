WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Mittwochnachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von WW International. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,94 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 13,94 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die WW International-Aktie bei 14,35 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,88 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'463 WW International-Aktien den Besitzer.
Bei 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WW International-Aktie 173,91 Prozent zulegen. Am 09.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,890 USD je WW International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur WW International-Aktie
Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt
WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu WW International Inc Registered shs
|
19.08.26
|WW International Aktie News: WW International am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
18.08.26
|WW International Aktie News: WW International am Abend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.03.26
|Ausblick: WW International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu WW International Inc Registered shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.