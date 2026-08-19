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WW International Aktie 146428136 / US98262P2002

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19.08.2026 16:29:00

WW International Aktie News: WW International am Mittwochnachmittag im Aufwind

WW International Aktie News: WW International am Mittwochnachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von WW International. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,94 USD zu.

WW International
11.27 CHF 1.08%
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Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 13,94 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die WW International-Aktie bei 14,35 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,88 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'463 WW International-Aktien den Besitzer.

Bei 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WW International-Aktie 173,91 Prozent zulegen. Am 09.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,890 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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