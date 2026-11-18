Um 20:26 Uhr ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 8,85 USD. In der Spitze büsste die WW International-Aktie bis auf 8,85 USD ein. Bei 9,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 19'536 WW International-Aktien.

Am 10.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 298,31 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2026 auf bis zu 8,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

WW International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 05.11.2026. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -5,76 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -11,15 Prozent auf 152.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 172.09 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte WW International am 03.03.2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,215 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen