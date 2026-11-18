Das Papier von WW International konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,8 Prozent auf 9,30 USD. Im Tageshoch stieg die WW International-Aktie bis auf 9,30 USD. Bei 9,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'843 WW International-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2026 bei 35,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 279,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2026 Kursverluste bis auf 8,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 10,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.11.2026 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International -5,76 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 152.90 Mio. USD, gegenüber 172.09 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -11,15 Prozent präsentiert.

Die WW International-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2026 -3,215 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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