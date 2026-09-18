WW International Aktie News: WW International am Freitagabend mit Einbussen

Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 15,92 USD abwärts. In der Spitze fiel die WW International-Aktie bis auf 15,72 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 16,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 11'087 WW International-Aktien.

Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 139,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,41 USD am 09.05.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die WW International-Aktie mit einem Verlust von 47,17 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 05.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 162.32 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WW International 189.16 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Verlust von -3,740 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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