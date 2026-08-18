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WW International Aktie 146428136 / US98262P2002

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18.08.2026 20:27:13

WW International Aktie News: WW International am Abend mit positiven Vorzeichen

WW International Aktie News: WW International am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von WW International. Zuletzt wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 13,72 USD nach oben.

WW International
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Das Papier von WW International konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 13,72 USD. Kurzfristig markierte die WW International-Aktie bei 13,91 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,39 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 28'661 WW International-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,17 USD) erklomm das Papier am 07.11.2025. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 178,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2026 auf bis zu 8,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,70 Prozent.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 119,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 162.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -14,19 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,890 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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