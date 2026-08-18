WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von WW International. Zuletzt fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,54 USD ab.
Die WW International-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 13,54 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die WW International-Aktie bis auf 13,23 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5'443 WW International-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,17 USD. Dieser Kurs wurde am 07.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 64,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,41 USD am 09.05.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. WW International gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 162.32 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von WW International veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2026 -3,890 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur WW International-Aktie
Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt
WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu WW International Inc Registered shs
|
16:29
|WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|WW International Aktie News: WW International am Abend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.03.26
|Ausblick: WW International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu WW International Inc Registered shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt beendete den Handel am Dienstag knapp oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentierte sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es am zweiten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richtungen.