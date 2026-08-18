WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die WW International-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 13,54 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die WW International-Aktie bis auf 13,23 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5'443 WW International-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,17 USD. Dieser Kurs wurde am 07.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 64,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,41 USD am 09.05.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. WW International gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 162.32 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von WW International veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2026 -3,890 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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