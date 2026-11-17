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17.11.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Dienstagabend leichter
Die Aktie von WW International gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 9,14 USD.
Die WW International-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 9,14 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die WW International-Aktie bis auf 8,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82'655 WW International-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,25 USD. Dieser Kurs wurde am 10.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 285,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 8,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WW International am 05.11.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,51 USD, nach -5,76 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 152.90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172.09 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -11,15 Prozent verringert.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte WW International am 03.03.2027 präsentieren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,215 USD je WW International-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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