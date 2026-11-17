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17.11.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Dienstagnachmittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von WW International. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 9,08 USD.
Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 9,08 USD. Bei 9,08 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 9,53 USD. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 9'937 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,25 USD. Dieser Kurs wurde am 10.01.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 74,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.11.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 USD. Im Vorjahresviertel waren -5,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152.90 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172.09 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der WW International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,215 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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