Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’933 -0.1%  SPI 19’702 0.0%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’607 -0.4%  Euro 0.9473 0.1%  EStoxx50 6’298 -0.4%  Gold 4’388 1.1%  Bitcoin 64’556 2.5%  Dollar 0.8249 0.1%  Öl 102.2 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TotalEnergies-Aktie fällt: Milliarden-Deal mit BlackRock für afrikanische Infrastruktur
Lufthansa-Aktie freundlich: Boeing-737-MAX-Ausbau und drei Vorstände bleiben länger im Amt
Ölpreis kaum noch prognostizierbar: JPMorgan zieht Prognose zurück
Warnung von Kiyosaki: Historischer Crash im Anmarsch - so positioniert er sich
VW-Aktie schwächer: Konzernbetriebsratschefin verlangt von Autoherstellern klare Bekenntnisse zu Arbeitsplätzen in Deutschland
Suche...
ETF Sparplan

WW International Aktie 146428136 / US98262P2002

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 20:27:13

WW International Aktie News: Anleger greifen bei WW International am Abend zu

WW International Aktie News: Anleger greifen bei WW International am Abend zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von WW International. Zuletzt konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 15,93 USD.

WW International
12.99 CHF 1.84%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von WW International legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 15,93 USD. Die WW International-Aktie legte bis auf 16,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,85 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'829 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Mit einem Zuwachs von 139,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 47,21 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. WW International veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 162.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -14,19 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte WW International im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,740 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu WW International Inc Registered shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten