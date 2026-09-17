WW International Aktie News: Anleger greifen bei WW International am Abend zu

Das Papier von WW International legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 15,93 USD. Die WW International-Aktie legte bis auf 16,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,85 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'829 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Mit einem Zuwachs von 139,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 47,21 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. WW International veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 162.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -14,19 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte WW International im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,740 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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