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WW International Aktie 146428136 / US98262P2002

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17.09.2026 16:29:00

WW International Aktie News: WW International stabilisiert sich am Nachmittag

WW International Aktie News: WW International stabilisiert sich am Nachmittag

Die Aktie von WW International hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der WW International-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 15,44 USD.

WW International
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Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der WW International-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 15,44 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die WW International-Aktie bei 15,85 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die WW International-Aktie bis auf 15,44 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,85 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 7'369 WW International-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die WW International-Aktie mit einem Kursplus von 147,22 Prozent wieder erreichen. Bei 8,41 USD fiel das Papier am 09.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 45,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 05.08.2026. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 162.32 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 189.16 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,740 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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