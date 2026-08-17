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17.08.2026 20:27:13

WW International Aktie News: WW International am Abend mit roter Tendenz

WW International Aktie News: WW International am Abend mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von WW International. Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,9 Prozent auf 13,37 USD abwärts.

WW International
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Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 4,9 Prozent auf 13,37 USD. In der Spitze büsste die WW International-Aktie bis auf 13,06 USD ein. Bei 13,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 26'952 WW International-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WW International-Aktie 185,49 Prozent zulegen. Bei 8,41 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass WW International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete WW International 0,000 USD aus. WW International liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -14,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 162.32 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 189.16 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,890 USD je WW International-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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