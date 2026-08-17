WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 16:29:00
WW International Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von WW International
Die Aktie von WW International gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 13,53 USD.
Die WW International-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 13,53 USD abwärts. Bei 13,53 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 13,85 USD. Bisher wurden heute 2'098 WW International-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 182,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2026 Kursverluste bis auf 8,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 05.08.2026. WW International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 119,19 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 162.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 189.16 Mio. USD umgesetzt worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,890 USD je WW International-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur WW International-Aktie
Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt
WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu WW International Inc Registered shs
|
16:29
|WW International Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von WW International (finanzen.ch)
|
13.08.26
|WW International Aktie News: WW International am Donnerstagabend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.03.26
|Ausblick: WW International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu WW International Inc Registered shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.