WW International Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von WW International

Die WW International-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 13,53 USD abwärts. Bei 13,53 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 13,85 USD. Bisher wurden heute 2'098 WW International-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 182,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2026 Kursverluste bis auf 8,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 05.08.2026. WW International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 119,19 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 162.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 189.16 Mio. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,890 USD je WW International-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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