Die WW International-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 9,90 USD. Die WW International-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,88 USD nach. Bei 10,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 70'242 Aktien.

Bei 35,25 USD markierte der Titel am 10.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 256,06 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 8,41 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

WW International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -5,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 152.90 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WW International 172.09 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte WW International im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,215 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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