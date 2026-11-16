WW International Aktie News: WW International am Montagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 10,57 USD. Die WW International-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,00 USD an. Bei 10,21 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 12'675 WW International-Aktien den Besitzer.

Bei 35,25 USD markierte der Titel am 10.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 233,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,41 USD fiel das Papier am 09.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je WW International-Aktie. WW International liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International noch ein Gewinn pro Aktie von -5,76 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 152.90 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 172.09 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 03.03.2027 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,215 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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