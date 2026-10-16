WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr ging es für das WW International-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 14,80 USD. Bei 14,80 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'280 WW International-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 157,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2026 (8,41 USD). Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 75,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International 119,19 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.32 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Laut Analysten dürfte WW International im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,473 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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