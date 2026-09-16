WW International Aktie News: WW International am Mittwochabend im Aufwind

Das Papier von WW International legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 15,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die WW International-Aktie bei 15,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 31'118 Stück.

Am 07.11.2025 markierte das Papier bei 38,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 59,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Abschläge von 45,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. WW International veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International noch ein Gewinn pro Aktie von 119,19 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 189.16 Mio. USD umgesetzt.

Die WW International-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,740 USD je WW International-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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