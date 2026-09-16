WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr sprang die WW International-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 15,25 USD zu. Die WW International-Aktie legte bis auf 15,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 15,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 1'201 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 150,30 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,41 USD am 09.05.2026. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 81,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

WW International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.32 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,740 USD je WW International-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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